''La bellezza ritrovata. Voci e colori dal confine del mondo'' di Charley Fazio

Un volume fotografico bilingue realizzato per dare continuitą al fortunato reportage umanitario, ma soprattutto per celebrare la resilienza dei bambini e la bellezza che dimora nella straordinaria dignitą di un popolo in fuga dall'orrore della guerra

Dopo il successo della mostra fotografica “La Bellezza Ritrovata” (www.labellezzaritrovata.it) esposta nelle principali città italiane e, nel 2019 anche a Palazzo Sant’Elia, i volti e le storie dei bambini siriani tornano a Palermo!

Sabato 9 ottobre 2021 alle ore 17 nella sala delle Capriate di Palazzo Chiaramonte Steri verrà presentato il libro “La bellezza ritrovata. Voci e colori dal confine del mondo”, un volume fotografico bilingue (testi in italiano e inglese) realizzato per dare continuità al fortunato reportage umanitario, ma soprattutto per celebrare la resilienza dei bambini e la bellezza che dimora nella straordinaria dignità di un popolo in fuga dall’orrore della guerra.

Le fotografie scattate da Charley Fazio (www.charleyfazio.it) nei territori di confine tra Turchia e Siria e sull’isola di Lesvos, in Grecia, sono accompagnate dai testi di Titti Di Vito per raccontare con delicatezza la forza di resistere e di reinventare la quotidianità di intere generazioni di siriani esiliate al confine con il loro Paese. Le immagini e le parole si fondono in un dialogo incessante tra la luce che brilla sui volti e la desolazione del confine; è uno scambio di voci che invita a ritrovare il senso più puro del miracolo della vita anche nelle difficoltà e che diventa messaggio universale di pace e amore.

Il volume è arricchito dalla prefazione di Shady Hamadi, scrittore e giornalista italo-siriano, e dalla postfazione di Angela Caponnetto, giornalista e inviata RAI, esperta di migrazioni nel Mediterraneo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Palermo, in collaborazione con l’Università di Palermo e il CIR Migrare, chiude, come evento extra, l’edizione 2021 della Settimana delle Culture e si terrà presso la Sala delle Capriate di Palazzo Chiaramonte Steri con la partecipazione degli autori, del Dott. Leoluca Orlando, della Prof.ssa Valentina Chinnici (CIDI Palermo), del Prof. Giusto Picone (CIR Migrare) e della giornalista Angela Caponnetto.

