''La felicità contromano'' Il libro siculo-inglese di Sofia Muscato

Dall'italiano al siciliano, pagina dopo pagina è un viaggio alla scoperta dell'ibrido ''siculo-inglese'', che rappresenta il fortunato trademark dell'autrice.

Ricordi passati di bambina a Valledolmo, memorie familiari e tante risate. E’ questo “La felicità contromano”, l’ultimo libro di Sofia Muscato che venerdì 13 maggio a partire dalle 17.30 sarà presentato da Riolo Opel in viale Regione Sicilia Nord Ovest. A dialogare con l’autrice e interprete che da anni si occupa di “filosofia divertente” sarà la giornalista Maria Teresa Camarda.

Edito dalla casa editrice Dario Flaccovio, il libro di oltre 400 pagine mette al centro della lettura tematiche importanti: dialoghi platonici in rima potranno essere gustati grazie a un registro comico che alterna quello più poetico. Dall’italiano al siciliano, pagina dopo pagina è un viaggio alla scoperta dell’ibrido “siculo-inglese”, che rappresenta il fortunato trademark dell’autrice.

Sofia Muscato, originaria di Valledolmo, racconterà tutta quella felicità che, andando contromano, sdogana riflessioni tra il serio e il faceto e mette al centro non solo l’amore, ma tutto ciò che ci rende profondamente siciliani. A fare da sfondo a lacrime e risate, un paesino dell’entroterra siciliano, quello che ha dato i natali alla scrittrice.

Una piacevole occasione per condividere cultura e “sicilianità”, ma anche per sorridere e commuoversi “Perché la vita è così: un pendolo che oscilla tra la profondità degli abissi e l’esplosione della primavera” e “Sentirsi una regina in un mondo tanto strano è un po’ come guidare felici e contromano”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

