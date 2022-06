libri consigliati

''La giostra del cavallo'' di Salvatore Giambarresi

A Riesi si presenta il volume di Salvatore Giambarresi ''La giostra del cavallo''.

Organizzato da BCsicilia, Comune di Riesi e Patio 65 si terrà sabato 2 luglio 2022 alle ore 19,30 presso la Chiesa Valdese in via Capitano Faraci a Riesi la presentazione del romanzo di Salvatore Giambarresi “La giostra del cavallo”

Dopo la presentazione della prof.ssa M. Catena Sanfilippo, Presidente della Sede di BCsicilia di Riesi, sono previsti gli interventi dell’autore del libro dott. Salvatore Giambarresi e della prof.ssa Maria Teresa Giuliana. Letture a cura della prof.ssa Santina Sanfilippo. Giuseppe Di Legami eseguirà alcuni brani musicali. Per informazioni Email: riesi@bcsicilia.it

Gianni Macaluso ha appena 10 anni quando assiste all’uccisione del padre. Cresciuto diventa un principe del foro, ma abbandona la carriera per entrare in magistratura. Si trasferisce in Sicilia e indaga su una cosca mafiosa finché una notte comincia a sognare, un sogno che lo porterà a scoprire molte verità...

Salvatore Giambarresi nasce a Riesi nel 1949, si diploma nel 1967 presso l’Istituto Minerario di Caltanissetta. Si laurea alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Palermo nel 1993. Ha lavorato come Dirigente presso la provincia regionale di Caltanissetta, il Comune di Ragusa e di Canicattì; in pensione dal 2007. Appassionato di Storia e cultore di storia locale, ha partecipato anche a diversi concorsi di poesia. Nel 2021 ha pubblicato “Disiecta membra” una silloge di poesie in dialetto siciliano.

