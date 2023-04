presentazione libro

''La vita è un alfabeto'' di Maurizio Piscopo

Una raccolta di racconti per i più piccoli sul valore dell'amicizia e del rispetto.

In occassione de ''La Via dei Librai 2023'' Navarra Editore presenta il nuovo libro di Maurizio Piscopo “La vita è un alfabeto”, una raccolta di racconti per i più piccoli sul valore dell’amicizia e del rispetto.

Lunedì 24 aprile ore 11:00 a Piazza Bologni (Isola Pasolini).

Intervengono: Roberto Tripodi (Dirigente in pensione), Salvatore Ferlita (Critico letterario), Vito Lo Scrudato (Scrittore), Maurizio Piscopo (Autore), Tiziana Viola-Massa (Illustratrice del libro).

La trama

Questo non è un libro come gli altri, è una scatola magica. Per metterla in funzione, bisogna aprire ciascuna delle ventisei porticine contrassegnate dalle lettere dell’alfabeto.

Per oltre quarant’anni Maurizio Piscopo ha svolto il difficile mestiere di maestro nelle scuole elementari. Alle bambine e ai bambini ai quali ha allacciato le scarpe, che ha visto crescere e che ora sono padri e madri, e quindi ai loro stessi figli, l’Autore desidera lasciare questo libro come dono e testimonianza.

Le storie affrontano argomenti molto diversi tra loro ma i fili conduttori sono l’amicizia, la solidarietà, l’ascolto, il rispetto delle fasce deboli, la condanna delle guerre, della mafia, di ogni forma di violenza, e invitano chi governa a mettere l’infanzia al primo posto.

Una per ciascuna lettera dell’alfabeto, ogni storia si affaccia su un piccolo grande mondo che comunica con tutti gli altri, in modo che i bambini e le bambine possano immergersi in ogni tipo di lettura, dalla più realistica alla più fantasiosa.

Dedicato alle bambine e ai bambini che insegnano ai grandi a leggere le stelle.

