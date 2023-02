presentazione libro

''La volpe che amava le piccole cose'' di Nicola Pesce

Nicola Pesce racconterà il seguito delle avventure di Aliosha, Musoritz e Ptiza, spiegando come può una piccola volpe scoprire, nella fredda notte siberiana, l'amore profondo per la lettura e le piccole cose.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2023 - 11:18:58 Letto 706 volte

Lettore, prima che scrittore. E innamorato dei luoghi, delle piccole cose, delle sensazioni, oltre che globetrotter digitale tra i più seguiti: domani (giovedì 16 febbraio) alle 18.30, il bookstore Flaccovio Mondadori di via Roma 270 ospiterà Nicola Pesce che torna in libreria dopo il successo de “La volpe che amava leggere” [Mondadori 2021], per presentare il suo nuovo bestseller “La volpe che amava le piccole cose” [Mondadori] un’altra fiaba lirica e delicata sulla condizione umana e sulla continua ricerca di senso. Sollecitato da Daniela Contrino, Nicola Pesce racconterà il seguito delle avventure di Aliosha, Musoritz e Ptiza, spiegando come può una piccola volpe scoprire, nella fredda notte siberiana, l’amore profondo per la lettura e le piccole cose. E come, ad un certo punto, debba dividerlo con altri.

Salernitano, classe ‘84, Nicola Pesce ama definirsi un lettore, prima che uno scrittore. Affetto dalla sindrome di Asperger, ha voluto vederlo come un punto di forza che gli consente di vedere e descrivere il mondo in un modo diverso. Innamorato della vita lenta e delle piccole cose, è un nomade digitale e distribuisce bellezza, curiosità e poesie. A 16 anni ha fondato – con 300 euro e una stampante - la sua prima casa editrice, Edizioni NPE, diventando il più giovane editore distribuito della storia; oggi Edizioni NPE è tra le realtà più interessanti della nuova editoria italiana. Nel 2021 ha pubblicato il best seller “La volpe che amava leggere”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!