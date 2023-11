presentazione libro

''Lato A'' di Giuseppe Caleca e Giuseppe D'Agostino

Diciotto racconti, un'armonica eterogeneità di generi e suggestioni musicali, capaci di cogliere le numerose sfumature che solo le canzoni possono creare.

Venerdì 10 Novembre a partire dalle 18,30 presenteremo al Bar Pickwick inVia Alessandro Paternostro 49/51 a Palermo per il terzo incontro del ciclo Letteratura a decilitri il libro “Lato A” della collana Sidekar pubblicato da Arkadia Editore.

A presentare il libro ci saranno gli autori Giuseppe Caleca e Giuseppe D’Agostino e la curatrice della collana Sidekar Mariela Peritore.

“Diciotto racconti, un’armonica eterogeneità di generi e suggestioni musicali, capaci di cogliere le numerose sfumature che solo le canzoni possono creare. Lato A è una carrellata di brani per ogni tipo di ascoltatore. In queste pagine si può trovare un’armonica eterogeneità di generi e suggestioni musicali, quelle medesime suggestioni capaci di cogliere le numerose sfumature che solo le canzoni possono creare. Parliamo di quei brani che hanno suscitato grandi passioni in chi li ha ascoltati, toccando le corde giuste del cuore. In questa antologia ogni racconto è come un brano di una di quelle vecchie musicassette e porta con sé il gusto delle abitudini lente che si avevano quando, per dover ascoltare la musica che amavamo, dovevamo sederci, prendere un walkman, aprire lo scomparto, inserire la cassetta, premere il tasto “Play”, fare un respiro e immergerci in un bellissimo viaggio. Tra sorrisi, divertimento e nostalgia, i diciotto racconti della raccolta ci riportano in un periodo ormai trascorso, relegato nei nostri più bei ricordi e nella caparbietà di tutti quelli che collezionano oggetti del passato”.

