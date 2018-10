Libri

"Le Quindici" di Christian Bartolomeo

Fede e Superstizione, caso e intervento divino si intrecciano in ‘LE QUINDICI’ romanzo vincitore della Giara d’Argento 2017 al prestigioso premio letterario nazionale ‘La Giara’ promosso dalla Rai e presieduto da Daria Bignardi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/10/2018 - 17:09:21 Letto 383 volte

In presentazione a Palermo domenica 7 ottobre, alle 18, per la prima volta a Palermo, "Le Quindici" di Christian Bartolomeo: un romanzo d'esordio sorprendente, vincitore della Giara d'argento al prestigioso premio letterario "La Giara" promosso dalla Rai.

L'incontro si terrà all'Auditorium Rai Sicilia (viale Strasburgo, 19), e l'autore dialogherà con Salvatore Cusimano, Ottavio Navarra, Maria Elena Vittorietti, Antonella Scandone, Alberto Samonà.

"Le Quindici" è una rocambolesca commedia degli equivoci, ambientata in uno scorcio della Sicilia e della Calabria dei primi anni ’60, che, muovendosi tra fede e superstizione, unisce toni dialettali a linguaggi più forbiti.

Le Quindici è una commedia brillate in cui equivoci e coincidenze si annodano attorno alla figura di Don Salvo, il parroco di un piccolo centro dell’agrigentino. Il curato del paese viene, per errore, scambiato per un santo in grado di compiere miracoli.

Tutti iniziano a chiedere una “grazia” per suo tramite. Tra questi anche il vescovo di Agrigento, Monsignor Gerlando Mangione, e il mafioso locale, Don Pepè Lattuca.

Il buon parroco però, di animo semplice, vorrebbe aiutare soltanto il compaesano Antonio Tuttolomondo, al quale un sogno premonitore ha annunciato morte certa entro quindici giorni. Viene a delinearsi così una numerosa schiera di personaggi insoliti che diventano protagonisti di una serie di situazioni divertenti in grado di fare sorridere e riflettere nello stesso tempo.

Le Quindici è Vincitore della Giara d’Argento 2017 al premio letterario nazionale “La Giara” promosso dalla Rai.

Stile singolare e temi autentici sono sicuramente i punti di forza che hanno portato Christian Bartolomeo a vincere questo prestigioso premio. L’autore racconta infatti, con un linguaggio che unisce toni popolari e dialettali a linguaggi più elevati, una storia originale in cui si intrecciano, come in un gioco, fede e superstizione, punizioni e buona fama, caso e intervento divino.

Ma è solo alla fine che emerge il senso profondo del romanzo: il forte spirito religioso, la mano e l’amore di Dio che accomuna le vite dei personaggi.

‘’Una commedia di intrecci ed equivoci, di miracoli, di coincidenze. Un ironico racconto dove fa da sfondo uno scorcio della Sicilia e della Calabria dei primi anni ‘60. Ho voluto fortemente pubblicare il romanzo perché viene trattato un tema di assoluta originalità e interesse ai giorni nostri. Un romanzo corale semplice, ma profondo al tempo stesso”.

Con queste parole Ottavio Navarra, editore della casa editrice Navarra Editore che è stato membro della giuria del premio letterario nazionale “La Giara”, descrive Le Quindici.

Christian Maria Giuseppe Bartolomeo (Agrigento 1978) è Ingegnere ambientale, sposato e padre di tre figli, è originario di Raffadali (AG). Attualmente vive e lavora a Gioia Tauro (RC). Appassionato delle vite dei santi, delle commedie pirandelliane e di viticoltura. Le Quindici è il suo romanzo d’esordio col quale, nel 2017, si è aggiudicato il secondo posto alla VI edizione del Concorso Letterario della Rai “La Giara”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!