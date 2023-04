libri consigliati

''L'urlo della sirena'' di Maria Enea

Il romanzo, ''L'urlo della sirena'', è ambientato a Palermo durante la seconda guerra mondiale.

Nuovo romanzo ''L’urlo della sirena'' della scrittrice Maria Enea, docente liceale d’italiano e latino. Il romanzo storico e di formazione è ambientato a Palermo durante la seconda guerra mondiale.

La trama

1943. In una Palermo devastata dai bombardamenti alleati, la dodicenne Cristina, affetta da poliomielite, perde la propria casa nell’antico quartiere dell’Albergheria e con la famiglia è costretta a rifugiarsi a casa della nonna, in periferia. Nel racconto le vicende e le violenze della Storia s’incrociano con quelle di cui è vittima Cristina. La sua ancora di salvezza è rappresentata dalla profonda amicizia con la cugina Franca e con la ricchissima marchesina Laura Betalli, colta e femminista ante litteram. Tra mille difficoltà, letture, sorrisi, musica, paure, orrori e prime esperienze sentimentali, le tre ragazze realizzeranno le proprie aspirazioni, e Cristina riuscirà, con la sua caparbietà e la sua passione per l’arte, a trovare il riscatto umano a cui aspira. Una storia di speranza e resilienza.

