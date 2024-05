libri consigliati

''Mamita sta bene'' di Donatella Turillo

Un viaggio in Messico. Il legame indissolubile tra madre e figlia. Un viaggio nel viaggio, ricco di forza, coraggio.

24/05/2024

Un romanzo autobiografico. Un cammino nell’anima tormentata dell’autrice. Un viaggio in Messico. Un’esplorazione dell’invisibile, di quanto trascende il mondo fisico. Il legame indissolubile tra madre e figlia. Un viaggio nel viaggio, ricco di forza, coraggio. Una narrazione dai ritmi incalzanti. Ironia e sarcasmo come fil rouge in una storia da leggere d’un fiato.

Donatella Turillo è nata a Catania nel 1970. Giornalista non per caso e fotografa per passione, è un’anima felice, curiosa, irrequieta. Talvolta un sorriso triste. Uno spirito libero, che scorre nei sentieri borghesi del non si fa, delle convenzioni sociali, dalle quali cerca di liberarsi sin da bambina.

