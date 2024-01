presentazione libro

''Manipolatori'' di Elisa De Marco

Quattro casi uniti da un filo rosso, quello delle trappole psicologiche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/01/2024

Cosa accomuna il caso di Jan Broberg, una ragazzina rapita e violentata da un uomo che si era conquistato la fiducia della sua famiglia, a quello di Jchandra Brown, una sedicenne emotivamente fragile, persuasa da un amico a suicidarsi, per filmare il tutto con il cellulare? Qual è il legame tra la storia di Melania Rea, uccisa con trentacinque coltellate da un marito che si era costruito una vita parallela, e le dinamiche interne a una setta come quella delle Bestie di Satana, alcuni dei cui membri si sono macchiati o sono caduti vittima di omicidi degni di un film dell’orrore? Sono quattro casi uniti da un filo rosso, quello delle trappole psicologiche. Da qui nasce Manipolatori [Mondadori Electa], il secondo libro di Elisa De Marco, la youtuber da 135 milioni di visualizzazioni sul suo canale Elisa True Crime, podcast che raccoglie storie di crimini efferati, enigmi e misteriose sparizioni. Dopo il successo di Brividi, ecco altre quattro storie lontane tra loro, ma unite dalla stessa matrice psicologica.

Elisa De Marco firma le copie del libro "Manipolatori" domenica prossima (28 gennaio) alle 16 al bookstore Flaccovio Mondadori al Sanlorenzo Mercato (via San Lorenzo 288, a Palermo). Il firmacopie è a pass numerati, basta acquistare il libro nel bookstore per ricevere il pass per l'accesso prioritario all'evento.

ELISA DE MARCO ha deciso di diventare «Elisa True Crime» nell’ottobre del 2020, in Cina. Un giorno, in una camera di Shanghai, si è seduta davanti a una finestra per avere un po’ di luce, ha avviato la videocamera del cellulare e ha iniziato a raccontare. Da quel momento Elisa non ha mai smesso di scandagliare i lati più oscuri dell’animo umano attraverso i casi narrati nei video caricati settimanalmente sul suo canale youtube che, in poco più di tre anni, ha raggiunto 135 milioni di visualizzazioni. Oggi Elisa ha all’attivo anche un podcast realizzato per Radio Deejay. Questo è il suo secondo libro.

