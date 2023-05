presentazione libro

''Morirono nella notte. Il mistero della White House Farm'' di Antonio Pagliaro

Un nuovo true crime per il fisico e scrittore Antonio Pagliaro stavolta alle prese con un vecchio caso inglese.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/05/2023 - 00:05:00 Letto 691 volte

Il 7 agosto 1985 Nevill e June Bamber, la figlia adottiva Sheila e i suoi gemelli di 6 anni Nicholas e Daniel, furono trovati morti nella loro casa di campagna nell’Essex, uccisi a fucilate. Porte e finestre chiuse dall'interno, Sheila viene trovata con l’arma in mano e una Bibbia a fianco. La polizia è avvertita da Jeremy, l’altro figlio adottivo di Nevill e June, svegliato nella notte da una telefonata del padre. Sembra un caso semplice di omicidio-suicidio, ma qualche mese più tardi Jeremy, dopo indagini private condotte dai familiari in lotta per l'eredità, viene arrestato e condannato. Dopo quasi trent’anni di carcere si continua a dichiarare innocente, e forse lo è. Ma allora, chi ha ucciso i Bamber?

“Morirono nella notte. Il mistero della White House Farm” non è un semplice “true crime”, ma diventa una storia di morte e crimini violenti, amore e vendette, fanatismo religioso, corruzione e malattia mentale.

Il fisico e scrittore Antonio Pagliaro - dopo la “Storia terribile delle bambine di Marsala” (Zolfo, 2020) sul caso del “mostro” siciliano – si trasferisce momentaneamente in terra inglese e riesuma un vecchio caso di metà anni ’80, dando vita ad un nuovo romanzo che brilla per tensione e dialoghi serrati, ma si pone anche domande sugli errori giudiziari.

Intervistato dal giornalista Rai e scrittore Salvo Toscano, Antonio Pagliaro presenterà il suo nuovo volume mercoledì 24 maggio ore 18.30 al Mondadori Flaccovio Bookstore di via Roma 270. Ingresso libero.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!