''Nascosti tra le foglie'' di Franco Nerozzi

Un romanzo che corre parallelo ai ricordi di un autentico diario personale. Un gruppo di avventurieri idealisti abbraccia la causa di un piccolo popolo asiatico che si batte nella jungla contro la brutale oppressione esercitata dal governo birmano e da affaristi senza scrupoli.

Sabato 16 settembre, alle ore 18.00 presso il Circolo Barbadoro, in via G. Di Martino 43 a Palermo, si terrà un incontro con Franco Nerozzi, autore del libro "Nascosti tra le foglie".

Nerozzi "si racconterà" al pubblico attraverso le pagine del suo libro, a metà tra romanzo e diario personale. Dall'esperienza come reporter di guerra, a quella che lo vede frequentare l'ambiente dei soldati di ventura, sperimentando la guerra sulla propria pelle; per poi dedicarsi (attraverso la Onlus Popoli) alla realizzazione di vari progetti (assistenza medica, costruzione di scuole, villaggi) a sostegno del popolo Karen, da decenni impegnato in una logorante guerra contro l'esercito Birmano per non essere spazzato via come Popolo.

Ed è proprio questa guerra a fare da sfondo alle varie vicende narrate nel romanzo, dove realtà e finzione vengono sapientemente mescolate.



Di seguito la presentazione del libro, tratta dal sito dell'editore:

"Un romanzo che corre parallelo ai ricordi di un autentico diario personale. Un gruppo di avventurieri idealisti abbraccia la causa di un piccolo popolo asiatico che si batte nella jungla contro la brutale oppressione esercitata dal governo birmano e da affaristi senza scrupoli. Intrighi, amore, azione e impegno politico in un racconto ambientato in una società arcaica, spietata, ma allo stesso tempo intrisa di spiritualità..." Le pagine del diario, ad intermezzo tra un capitolo e l’altro del libro, inizialmente appaiono lontane dalle vicende narrate nel romanzo, ma ben presto la personalità e la storia di chi scrive si intrecciano con quelle di uno dei protagonisti. Romanzo e realtà si fondono, consentendo all’autore di giocare con drammatici episodi vissuti e con situazioni inventate, sempre ispirate però a reali avvenimenti della storia e della cronaca internazionale degli ultimi 70 anni."

