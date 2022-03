libri

''Nino Martoglio e l'anatomia di una morte annunciata'' di Maurizio Cairone

Bagheria, nell'ambito dell'iniziativa di BCsicilia ''30 libri in 30 giorni'' si presenta il volume ''Nino Martoglio e l'anatomia di una morte annunciata'' di Maurizio Cairone.

Organizzato da BCsicilia, dal Comune di Bagheria e dalla Casa editrice Prova d’Autore, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, sabato 26 marzo 2022 alle ore 17,30 presso la Chiesetta di Villa San Cataldo in Via Papa Giovanni XXIII a Bagheria, il volume di Maurizio Cairone “Nino Martoglio e l’anatomia di una morte annunciata”.

Dopo i saluti istituzionali di Daniele Vella, Assessore alla Cultura del Comune di Bagheria si terrà la relazione di Mario Grasso, Poeta e Scrittore. All’incontro sarà presente l’Autore. Previsto inoltre un recital delle poesie di Martoglio, coordinato dalla regista/attrice Rosa Maria Spena, con letture di Maria Giammarresi, Caterina Giordano, Anna Maria Lo Coco. Coordina i lavori Tony Pulizzotto, Vice Presidente regionale BCsicilia.

Per informazioni: Email: bagheria@bcsicilia.it - Tel. 3394121267 – 3407319100 - Fb BCsicilia Bagheria – Tw BCsicilia.

