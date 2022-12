presentazione libro

''Non per coraggio ma per amore'' di Andrea Cisternino

Sabsto 10 dicembre 2022, presentazione del libro ''Non per coraggio ma per amore'' di Andrea Cisternino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2022 - 17:00:10 Letto 710 volte

Sabsto 10 dicembre 2022 ore 17,00, presso l'Archivio Storico Comunale Sala Damiani Almeyda in via Maqueda 157, Palermo, si terrà la presentazione del libro “Non per coraggio ma per amore” di Andrea Cisternino, "la mia storia sotto le bombe con 400 animali da salvare''.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!