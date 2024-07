libri consigliati

''Nostra Signora Da Messina'' di Eliana Camaioni

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/07/2024 - 09:13:15 Letto 724 volte

Il furto di una Madonna Nera dai sotterranei del Louvre sarà l’inizio di una delicata indagine che il Sovrintendente De Blanche affiderà ad Alianna Braschi, che di quel Museo è direttrice. Poco dopo, a Messina, viene trovato morto il custode del Museo regionale e un biglietto indirizzato ad Alianna. A quel punto l’inchiesta si aprirà d’ufficio, affidata all’Ispettore Michele Maggiori, e a complicare gli eventi si aggiungerà il ritrovamento di un taccuino di inestimabile valore: è il diario personale che Cervantes scrisse durante la convalescenza messinese, che svela importanti e segretissime informazioni esoteriche sulla Grande Madre, sulla patrona della città e sugli assetti energetici dello Stretto. Alianna si ritroverà da sola: non c’è più con lei a indagare il compagno di sempre, l’inseparabile Marco Stagnoli. Ma sarà in Luca D’Avalos e nell’eclettica Lea che Alianna troverà supporto: da Barcellona di Spagna a Bali, passando per i sotterranei della Sagrada Familia e l’arte iniziatica di Gaudì, Alianna sarà sul punto di perdere tutto, rischiando anche la vita. Con un epilogo inaspettato, Nostra Signora da Messina chiude la trilogia iniziata con Nessun Dorma e proseguita con Portami con te, regalando ai lettori un finale a sorpresa e una Messina tutta da scoprire.

Eliana Camaioni, classe 1973, critico letterario e blogger. Dottore di ricerca in Filologia, ex docente di Latino e Greco, studiosa di misteri delle civiltà antiche. Collaboratrice della rivista Letteratitudine, è suo il blog #unminutodilibri per il giornale Messina Today. Ha pubblicato Di verità non dette (2007), Il legame dell’acqua (2008), L’amoretiepido (2014); ha vinto nel 2012 il Premio Terremoti di Carta col racconto Senza paracadute e nel 2015 il Premio Osservatorio Città di Bari con la sceneggiatura teatrale Caffè macchiato. Trascorre buona parte del suo tempo fra studi di sciamanesimo e la campagna che le è cara, nella città dello Stretto in cui è nata.

