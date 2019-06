presentazione libro

Nuova Inquisizione di Carlo Legaluppi

Giovedì 13 presentazione del libro la ''Nuova Inquisizione - Redde Rationem'' di Carlo Legaluppi.

Giovedì 13 alle ore 18,00 presso Villa Malfitano Whitaker (via Dante, 167), sarà presentato il libro dal titolo la “Nuova Inquisizione – Redde Rationem” di Carlo Legaluppi, Dirigente Centrale presso un primario Gruppo Bancario di Siena.

Modera Melinda Zacco, giornalista e scrittrice; interviene Patrizia Tuzzo, giornalista e letture di Stefania Sperandeo, attrice.

Il genere thriller ha come obiettivo quello di mantenere alta l'attenzione del lettore grazie alla suspance. Solitamente il protagonista si trova contro un ostacolo o un mistero, proprio come nei libri di Carlo Legaluppi, che ancora una volta propone ai suoi lettori il suo ultimo volume dal titolo “La Nuova Inquisizione – Redde Rationem” che costituisce l’ultimo atto della trilogia che ha come filo conduttore il passato del protagonista Sir Alexander Martini-Miller, ma non rappresenta certamente la fine delle sue avventure. Sir Alex sta infatti per essere coinvolto in una nuova storia, in bilico tra la vita e la morte, che si snoderà tra Milano e alcuni paesi europei, passando anche da Palermo, e che metterà ancora una volta a rischio la sua incolumità e quella delle persone a lui care.

“Il romanzo inizia a Los Angeles, aprile 2017. Il detective Dylan Stevenson deve indagare su un incidente stradale – racconta Legaluppi - nel quale hanno perso la vita due bambini, apparentemente in fuga dall’istituto per orfani St. Gabriel. Nel frattempo, a Milano, l’ex capitano del SAS, Sir Alexander (Alex) Martini-Miller, viene coinvolto, suo malgrado, nelle indagini sulla misteriosa sparizione di Melissa, sua ex fidanzata. In una corsa contro il tempo e contro nemici che sembrano provenire da ogni parte, Alex scopre che, dietro la sparizione della donna, potrebbero nascondersi le tessere di un agghiacciante mosaico, rispetto al quale il rapimento di Melissa rappresenta la punta dell’iceberg. Assieme agli intrepidi amici Carlo Lamberti e Cyrus Fox, l’ex capitano del SAS si trova invischiato in una battaglia contro una misteriosa organizzazione, il cui piano delirante potrebbe addirittura sconvolgere gli equilibri internazionali. È la resa dei conti, per Alex.”.

Legaluppi, Dirigente Centrale presso un primario Gruppo Bancario di Siena, chiude così la trilogia con i precedenti thriller “La Ottava Croce Celtica – Nulla è come sembra” e “La Morte viene dal Passato – Nubi Scarlatte”, dimostrando e confermando la sua bravura e la sua grande fantasia che personalmente ho trovato avvincente e trascinante. Per definizione, se un thriller non emoziona non sta facendo il suo lavoro, ma l’autore non solo emoziona ma riesce anche a far riflettere il lettore. Infatti, nel creare la trama fantasiosa del terzo libro, l’autore ha preso spunto, come nei precedenti libri, da alcuni tragici episodi realmente accaduti.

“In particolare mi soffermo – continua l’autore - sull’evento dell’uso di gas nervino contro civili inermi in Siria nel 2018; i terribili episodi di pedofilia che, nel tempo, hanno visto coinvolti a vario titolo numerosi prelati cattolici, non solo statunitensi, tra cui il defunto ex Nunzio Apostolico nella Repubblica Dominicana; parlo degli omicidi commessi con il Polonio 210, il veleno preferito dai Russi per eliminare politici e traditori, inventato da Marie Curie; parlo anche del fanatismo politico e religioso alla base dei tanti conflitti che continuano a insanguinare le zone calde del pianeta. La storia e la cronaca, anche recentissima, ci hanno mostrato che, in troppe circostanze, l’aberrazione della mente umana ha raggiunto livelli tali da travalicare, in peggio, anche la più fervida creatività di uno scrittore. Basta ricordare l’inquisizione e le stragi perpetrate durante le crociate costituiscono esempi emblematici del fatto che la vita umana perde ogni valore di fronte all’ottuso fanatismo, legato peraltro a rilevanti interessi economici e/o di potere”.

Ogni capitolo del libro inizia con stralci di discorsi o di testi riferibili a questi cruenti momenti storici. Ma senza tornare così indietro nei secoli, negli ultimi cento anni uno stuolo di folli dittatori e di scellerati soggetti ha commesso e, purtroppo, continua a compiere crimini d’indicibile efferatezza contro l’umanità, spiega Legaluppi, in nome di ideologie di diverse connotazioni e colori o di asseriti credi religiosi.

Per rendere la storia quanto più verosimile possibile, l’autore ha indicato i nomi reali delle compagnie aeree, degli scali aeroportuali, delle marche di autovetture, dei cellulari, dei vini e dei liquori, nonché quelli delle nazioni, delle città, delle vie, delle zone naturali, dei movimenti paramilitari e di quelli terroristici. Corrispondono alla realtà anche gli orari e i percorsi dei voli aerei.

Sono invece immaginarie le denominazioni delle società, delle organizzazioni umanitarie e non, degli alberghi e dei ristoranti.

Il 50% dei diritti d’autore del libro di Carlo Legaluppi, edito da Alter Ego, saranno devoluti in beneficenza all’Associazione La farfalla cure palliative Loretta Borzi onlus - un’associazione di Grosseto finalizzata all’assistenza domiciliare e al sostegno psicologico per i pazienti oncologici in fase avanzata e terminale. L’associazione è impegnata in prima linea nel sostegno dei malati e dei loro familiari, e offre svariati interventi gratuiti per migliorare la qualità della vita delle persone colpite da questa malattia.

