presentazione libro

''Palermo al tempo dei Borbone'' di Domenico Michelon

La storia avvincente dei cinque re borbonici, di rivoluzioni, di eroici patrioti, di generali incapaci, di camicie rosse e picciotti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2022 - 00:18:14 Letto 727 volte

La storia avvincente di cinque re, di rivoluzioni, di eroici patrioti, di generali incapaci, di camicie rosse e picciotti. Un libro costruito attraverso diari, testimonianze e documenti ufficiali dell'epoca. Domani, martedì 29 novembre, alle 18, alla libreria Feltrinelli di via Cavour, 133, Domenico Michelon presenta “Palermo al tempo dei Borbone” (Dario Flaccovio Editore) insieme a Santo Lombino e Gaetano Basile.

“Palermo al tempo dei Borbone” di Domenico Michelon è il racconto affascinante del ruolo che, per 126 anni, ebbe la città di Palermo nella vita e nella sopravvivenza del regno dei Borbone delle Due Sicilie e di quanto essa abbia contribuito alla sua scomparsa.

La storia avvincente dei cinque re borbonici, di rivoluzioni, di eroici patrioti, di generali incapaci, di camicie rosse e picciotti.

Un testo costruito utilizzando diari, testimonianze e documenti ufficiali dell'epoca, con costante riferimento ai luoghi dove i fatti sono realmente avvenuti, con l'intento di rendere più indissolubile possibile il legame della "grande" storia con i luoghi della città, la cui dignità siamo sempre più spesso portati a dimenticare.

D'ausilio alla consultazione la suddivisione in capitoli per anni dei 126 anni del regno dei Borbone in Sicilia.

L’autore:

Domenico Michelon, ingegnere, vive e lavora a Palermo. Progettista e dirigente d'azienda, è da sempre impegnato in campagne di divulgazione e sensibilizzazione scientifica. Autore di diversi libri, è appassionato di storia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!