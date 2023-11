presentazione libro

''Pelleossa'' di Veronica Galletta

Veronica Galletta racconterà un periodo della storia siciliana che è meno lontano di quanto appaia, con riferimenti alla tradizione letteraria isolana, nel solco dell'ambiguità fra reale e fantastico che ha già caratterizzato i suoi romanzi precedenti.

La siracusana Veronica Galletta in "Pelleossa" [Minimum Fax] cala i suoi personaggi in una Sicilia antica ma non così lontana come sembra.

L'appuntamento è fissato per giovedì 30 novembre alle 18 al Bookstore Flaccovio Mondadori in via Roma 270/272; Veronica Galletta racconterà i suoi personaggi a Filippo Triolo: Paolino ha sette anni, è un semplice monello che per sfuggire alle angherie dei coetanei, entra nel giardino di Filippu, un uomo che vive isolato su una collina e passa il tempo a scolpire teste. Paolino e Filippu così si conosceranno, e il vecchio diventerà per il bambino amico e consigliere negli anni complessi che vanno dallo sbarco degli americani fino alle prime lotte per le terre. Con una lingua che mescola italiano e dialetto a creare un nuovo impasto, plastico e mimetico alla trama, Veronica Galletta racconterà un periodo della storia siciliana che è meno lontano di quanto appaia, con riferimenti alla tradizione letteraria isolana, nel solco dell’ambiguità fra reale e fantastico che ha già caratterizzato i suoi romanzi precedenti.

L'autrice

Nata e cresciuta a Siracusa, Veronica ha trascorso parte dell'infanzia a Ozieri, in Sardegna e da anni vive a Livorno. È laureata in ingegneria civile idraulica e ha lavorato come ingegnere idraulico prima di intraprendere la carriera di scrittrice. Ha scritto numerosi racconti pubblicati su riviste e quotidiani. Con Le isole di Norman ha vinto nel 2020 il Premio campiello Opera Prima.

