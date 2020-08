libri

"Positiva di spirito. Il bello della pandemia. DIARIO di chi è da sempre in rinascita" di Valentina Frinchi

L’autrice racconta del suo diario di Facebook in una quarantena trascorsa in casa da vera positiva di spirito, scontra i “catastrofisti del web” e risorge in una persona nuova e rinnovata. Edizioni La Zisa, pp. 80, euro 11,90

“Positiva di spirito” è un libro che dona leggerezza. È a tratti esilarante, a volte sensibile e profondo, altre volte ancora ironico e pungente. L’autrice racconta del suo diario di Facebook in una quarantena trascorsa in casa da vera positiva di spirito, scontra i “catastrofisti del web” e risorge in una persona nuova e rinnovata. Scrive dimostrando di avere una personalità al perfetto centro tra il sentirsi un po’ Anna Frank e un po’ Bridget Jones. Affronta paure e nuove curiosità, scopre nuove virtù per vivere casa, riflette sul senso della vita, accarezza l’essenziale, analizza il web. In un momento critico mondiale cerca di andare oltre il fenomeno del terrorismo mediatico, e l’attendibilità di alcune fonti di notizie che abbiano potuto manipolare la sensibilità di un popolo dinanzi ad un avvenimento improvviso ed epocale.

VALENTINA FRINCHI, Palermitana, classe ’71, è una grafomane, come ella stessa si definisce, sente fortemente la comunicazione, in maniera semplice, fino a farne una scelta di vita. Vive e ama vivere tutte le sfide della vita distraendosi con ciò che trova più complice. Ama scoprirsi e riscoprirsi tutte le volte che la vita gliene offre opportunità.

Già autrice di “Parlami di musica... e non andare via”, Valentina Frinchi, con la musica nel Dna e con grande passione e tenacia, ha ridisegnato la sua vita non solo nella comunicazione, ma in una strada intensa che le ha attribuito il titolo della “signora degli eventi”.

