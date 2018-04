Premio Bancarella

Il Bancarella ha inaugurato la sessantaseiesima edizione.

Il Bancarella ha inaugurato, nella Sala Consigliare della Fondazione Città del Libro di Pontremoli, la sessantaseiesima edizione, presentando i 6 libri vincitori del Premio Selezione 2018.

I librai, interpreti del gusto dei lettori, hanno individuato, per il successo di pubblico conseguito, in un percorso iniziato il 1° marzo 2017 e concluso il 28 febbraio 2018, alcuni volumi tutti editi nell’intervallo di tempo indicato. Si tratta di "Anna che sorride alla pioggia" di Guido Marangoni, "I fantasmi dell'impero" di Marco Consentino/Domenico Dodaro/Luigi, "L'assassinio di Florence Nightingale Shore" di Jessica Fellowes, "Nostalgia del sangue" di Dario Correnti, "La regina del silenzio" di Paolo Rumiz e "Tutto questo ti darò" di Dolores Redondo.

Nei prossimi mesi il Bancarella sarà impegnato in una serie di eventi in cui presenterà romanzi ed autori. Le prime due tappe saranno a Ravenna e Cesena, nelle mattinate di giovedì 24 e venerdì 25 maggio, dove gli autori incontreranno gli studenti delle scuole superiori delle città, impegnati nel progetto “Un progetto premia per sempre – Il Bancarella nelle scuole”. Venerdì 8 giugno si sposterà a Cesena dove, nel corso della serata, verrà consegnato agli Autori il “Premio Vincitore Selezione Bancarella 2018”. Lunedì 18 giugno, alle ore 21, il Bancarella sarà protagonista a Sesto San Giovanni, per poi concludere il ciclo di presentazioni, il 7 luglio, sempre in serata, a Marciana Marina. Il 22 luglio in piazza della Repubblica a Pontremoli, a partire dalle ore 21, il notaio del Premio, Dottoressa Sara Rivieri, aprirà le buste con i voti dei librai, che costituiscono la Giuria del Premio e l’esito dello spoglio incoronerà il vincitore della 66a edizione del Premio Bancarella.

