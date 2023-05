presentazione libro

''Profumi ed essenze alla corte dei Califfi'' di Caterina Greppi

Nelle pagine del libro, Caterina Greppi vuole dare un piccolo spaccato dell'importanza e conoscenza dell'arte della profumeria nel mondo arabo medievale.

Non un libro di fiabe, ma una traduzione rigorosa del trattato arabo medievale del medico egiziano Ibn Kaysān: una disamina delle essenze e dei profumi orientali, dove dentro c’è anche tanta Sicilia. Pubblicata per la prima volta in Italia, parte della traduzione dello storico “Riassunto sugli aromi” entra a far parte del nuovo libro di Caterina Greppi, “Profumi ed essenze alla corte dei califfi”, edito dalla Dario Flaccovio Editore.

Prime due date di presentazione. A Catania, domani, mercoledì 10 maggio, alle 19, alla libreria Vicolo Stretto (via Santa Filomena, 38), con l’autrice e Antonio Alessandria, Naso e profumiere indipendente e Francesca Mignemi, attivista della lettura e scrittrice; e a Palermo, giovedì 11, alle ore 18, alla libreria Feltrinelli (via Cavour, 133), con la blogger Paola Accomando e Maria Teresa Fonzi, fragrance consultant.

Nelle pagine del libro, Caterina Greppi vuole dare un piccolo spaccato dell’importanza e conoscenza dell’arte della profumeria nel mondo arabo medievale. Una disamina degli odori e delle spezie, cui si legano luoghi, anche del Mediterraneo. Greppi approfondisce aromi provenienti da luoghi esotici e lontani che arrivavano sui mercati del Medio Oriente ed ogni ingrediente destinato a comporre un profumo proveniente da un luogo di origine d'eccellenza: il muschio dal Tibet, l’ambra grigia dall'Oman, l'ūd dall’India, la canfora dal nord est di Sumatra.

L’autrice

Caterina Greppi è nata a La Spezia nel 1970. Ha insegnato arabo e diritto islamico al Pontificio Istituto Orientale a Roma. Oggi vive a Roma ed è docente invitato di Storia delle Chiese orientali presso l’Istituto di Studi Ecumenici di Venezia.

