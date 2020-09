libri

''Sicile'' di Serena Marotta

Il mondo digitale e quello reale. Un viaggio al quale ci invitano i personaggi di ''Sicile'', l'ultimo libro di Serena Marotta.

S’intitola “Sicile” il libro di Serena Marotta che verrà presentato alle 18 di mercoledì 16 settembre in piazzetta Bagnasco. A moderare sarà Giovanni Montesanto, mentre le letture saranno a cura dell’insegnante Concetta Mattia. L’evento è organizzato da Mondadori Point e dall’associazione “Piazzetta Bagnasco”.

Il Libro

Niger è un genio informatico siciliano. Ha dato vita a un software che si chiama Sicile, una musa delle parole, che ha sembianze di donna albero e riesce a leggere nel pensiero, traducendo in parole e mettendo in fila intere pagine in un secondo. Niger ha il cuore grande, un amico a quattro zampe e la passione per il mare. Un luogo che affascina, che incuriosisce, custode di tanti segreti. Tra le sue passioni: la musica, Palermo, sua città d’origine, che ama visitare di tanto in tanto e spezzare così la sua solitudine. Niger ci condurrà nel mondo digitale e in quello reale, fatto anche di teatri, monumenti, vicoli e leggende della sua terra.

L'autrice

Serena Marotta, è una giornalista palermitana. Laureata in Giornalismo, è autrice di “Ciao, Ibtisam! Il caso Ilaria Alpi” e del romanzo “I sensi. Uomini di un certo tipo”. Ha collaborato con “Il Giornale di Sicilia” e “La Repubblica”. Oggi scrive per alcune testate online. Cura gli uffici stampa di alcune case editrici ed è direttore responsabile del giornale online “Radio Off”.

L’ingresso è, come sempre, libero e gratuito.

