''Spicchi di felicità'' di Daniele Cacciuolo

L'avventura siciliana di Daniele Cacciuolo, nel suo libro racconta il sogno di diventare pizzaiolo nella sua Napoli ma l'incontro con la moglie Marzia, e si è innescata una catena di eventi che lo ha fatto approdare in Sicilia.

Daniele Cacciuolo nel suo libro racconta il sogno di diventare pizzaiolo nella sua Napoli, l’incontro con la moglie Marzia, l’arrivo a Gela dove apre la sua pizzeria che in tre anni guadagna prima uno e poi due, Spicchi del Gambero Rosso.

Cacciuolo presenta il libro Spicchi di Felicità, scritto con Gabriele Parpiglia (Mondadori Electa) venerdì 3 novembre al bookstore Mondadori Flaccovio di via Roma 270/272, a Palermo.

Daniele Cacciuolo nasce a Napoli nel 1991, in una famiglia che gli regala un'infanzia serena; spinto dal desiderio di seguire il sogno di diventare pizzaiolo, si trasferisce al nord in cerca di fortuna. La sorte finalmente gli strizza l'occhio anni dopo, quando si sposta in Sicilia con la fidanzata Marzia. Nel 2016, apre la pizzeria Bella Napoli sul lungomare di Gela, un successo immediato che si rinnova di anno in anno, coronato dall'assegnazione del primo spicchio del Gambero Rosso nel 2019 e del secondo nel 2022. La vita di Daniele Cacciuolo, partenopeo nel sangue e nel cuore, è stata tutta in salita. Per lui, partito dai vicoli di Napoli, culla della sua amata pizza, non ci sono state scorciatoie né sconti. Come molti, ha cercato la fortuna al nord, ma si è scontrato con mille difficoltà per trovare un impiego e farsi un nome. Poi, un giorno, nella sua vita ha fatto irruzione Marzia, e si è innescata una catena di eventi che lo ha fatto approdare in Sicilia. Lì, finalmente, ha realizzato il sogno di aprire una pizzeria tutta sua …

