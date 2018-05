Libri

Sulle Orme dei Beati Paoli di Francesco Buccellato

Un’appassionante ricerca nella Palermo storica

16/05/2018

Ricorrendo quest’anno la celebrazione della nostra città come capitale della cultura, non si può non compiacersi con chi continua a ricordarci come la effettiva sostanza culturale di Palermo stia soprattutto nei tesori d’arte che ci ha lasciato il suo celebre passato, con le vestigie della sua varia e complessa storia; e con quei palermitani soprattutto che di questa storia vanno fieri, e delle sue vecchie vestigia restano i più appassionati e fedeli cultori. Tra questi è ora da annoverare Francesco Buccellato che, da sempre affezionato lettore dell’opera del Natoli, decise un bel giorno di ripercorrere gli antichi luoghi degli intrighi del libro, munito di macchina fotografica, ed esercitarvi la sua già notevole esperienza amatoriale. Ne è venuto così fuori un bel testo ad arricchire le librerie che vogliano offrire un nuovo ed originale documento di quanto splende d’arte e di memoria in questa nostra Palermo, con la distinzione di particolari rari, evocanti appunto le tracce lasciate dai Beati Paoli; comunque un repertorio di suggestive foto a colori, selezionate per il buon gusto non solo dei turisti ma di quanti amano la parola dell’arte e della storia incisa piuttosto nell’immagine.

L’opera, curata in elegante veste editoriale e con la copertina illustrata da Dario D’arpa, si avvale anche della traduzione in inglese di Salvatore Valdesi e della prefazione di Elio Giunta, il nostro opinionista. Un folto pubblico ha già assistito ad una prima presentazione, avvenuta nel cuore della città, a cura del Teatro di via dei Biscottari.

