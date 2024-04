Presentazione libro

''Tante care cose'' di Massimo De Lorenzo

Una raccolta di lettere personalissime rivolte a figure del passato e del presente, reali o immaginarie.

Venerdì 19 nella sede del bookstore in via Roma, Massimo De Lorenzo discuterà con la giornalista Rosa Di Stefano del suo “Tante care cose” [Bibliotheka]. Una raccolta di lettere personalissime – alcune saranno lette da Paolo Calabresi, Alice Bertni e Astrid Meloni - rivolte a figure del passato e del presente, reali o immaginarie, tra cui un famoso regista, la preside di un liceo, vecchi amori adolescenziali, Goliarda Sapienza, "il Tonno", un amico dell'Agenzia delle entrate, Antoine Lavoisier … Lettere intrise di ricordi, nostalgie, rammarichi, rancori, rimproveri, accuse. Attore calabrese, viso tra i più amati della commedia italiana, Massimo De Lorenzo ha lavorato spesso con Carlo Verdone o Giacomo Ciarrapico, ha recitato in “Boris”, “Denti” di Gabriele Salvatores; è nel cast de “La omicidi” e nella miniserie “I signori della truffa”, ma gli impegni di questi ultimi anni sono tantissimi, tra gli ultimi anche “I leoni di Sicilia”. È lo sceneggiatore di “Piovono mucche” di Luca Vendruscolo che firma la prefazione del libro. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Una raccolta di lettere personalissime rivolte a figure del passato e del presente, reali o immaginarie, tra cui un famoso regista, la preside di un liceo, dei vecchi amori adolescenziali, Goliarda Sapienza, "il Tonno", un amico dell'Agenzia delle entrate, Antoine Lavoisier… Lettere intrise di ricordi, di nostalgie, di rammarichi e di rancori, di rimproveri e di accuse. Di buoni propositi e di scuse. "E devo dire la verità, a me queste mail vengono benissimo. Cioè, modestia a parte, sono proprio bravo, che so, a polemizzare, a fare sentire in colpa, umiliare, dare del nazista a chi se lo merita, usare il sarcasmo per colpire basso. Mail che certo non ottengono nessun effetto concreto, a volte manco mi rispondono, ma almeno sfogo il mio malessere e le mie frustrazioni. E provo anche un certo piacere a scriverle. Mi diverto. Rotture di cazzo, sì, ma tonificanti".

