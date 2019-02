libri

Taste of America di Barbara Cucinella

A Palermo il 21 febbraio, alla libreria Macaione-Spazio Cultura si presenta ''Taste of America. Un viaggio 'coast to coast' fra ricette, curiosità, tradizione e storia'' (Ed. La Zisa) di Barbara Cucinella.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2019 - 09:43:33 Letto 402 volte

Appuntamento giovedì 21 febbraio, alle ore 17, alla libreria Macaione-Spazio Cultura di via Marchese di Villabianca 102, a Palermo, per uno speciale viaggio culinario nel Nuovo Mondo col libro di Barbara Cucinella, “Taste of America. Un viaggio 'coast to coast' fra ricette, curiosità, tradizione e storia”, pubblicato dalle Edizioni La Zisa, e interamente dedicato alla vera cucina made in Usa.

Ad accompagnarla in questo saporito itinerario il rinomato chef americano Billy, titolare del ristorante “Billy’s Food” di Mondello (Palermo), e il medico statunitense Jakki Lima, da molti anni residente in Italia. Modererà il giornalista Davide Romano.

