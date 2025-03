recensioni fumetti

Tex - ''Il morso dello scorpione'': l'amore ''ai tempi del Far West''

L'avventura si compone di due vicende che si intersecano: l'indagine di Tex e Carson, finalizzata a sgominare una banda di feroci banditi, capeggiati dal crudele capo carismatico El Escorpiˇn, e l'amore, avversato da tutti, tra un'ereditiera, Elaine, e un giovane navajo, Julio, cugino di Tiger Jack.

Dal 7 febbraio nelle edicole delle nostre città si può trovare il Tex mensile – “Il morso dello scorpione” n. 772, edito dalla Sergio Bonelli Editore, con soggetto e sceneggiatura di Pasquale Ruju, disegni di Yannis Ginosatis e copertina di Claudio Villa.

L’avventura di Pasquale Ruju si compone di due vicende che si intersecano: l’indagine di Tex e Carson, finalizzata a sgominare una banda di feroci banditi, capeggiati dal crudele capo carismatico El Escorpión, e l’amore, avversato da tutti, tra un’ereditiera, Elaine, e un giovane navajo, Julio, cugino di Tiger Jack. Del suo celebre parente Julio possiede diverse qualità: onestà, coraggio e bontà d’animo. Doti che in una realtà crudele e vessatoria, come quella del Far West, per le razze considerate inferiori, alimentano ulteriormente invidia rancore e vendetta. Tex dovrà occuparsi di entrambe le questioni e non si lascerà ingannare da menzogne e ricostruzioni “fantasiose”; riuscirà a scoprire e a dimostrare come sono andati veramente i fatti. La trama, seppur alimentata da meccanismi narrativi per certi versi “praticati” e rodati, non manca di regalare emozioni e suspence; riscontrare come i pregiudizi e la cupidigia degli esseri umani siano la molla delle peggiori azioni e ne costituiscano il pulsante cuore nero è automatico e rappresenterebbe un insegnamento da proporre anche ai più giovani. Tex è diventato prevalentemente un fumetto rivolto ai più grandi, ma in realtà, per la ricchezza e nel contempo la semplicità dei valori veicolati, andrebbe proposto proprio ai ragazzi.

I disegni realizzati da Yannis Ginosatis sono intensi, soprattutto nelle scene notturne, e i primi piani dei vari personaggi sono piuttosto espressivi e ottimamente correlati ai dialoghi.

La bella copertina di Villa ci mostra un Tex sul suo fido destriero rampante mentre segue da lontano una coppia a cavallo. Che siano Julio ed Elaine?

