Un cuore per la signora Chimento di Gianni Bonina

In un vortice di sangue e di cinismo il giornalista Natale Banco alle prese con la malasanitÓ siciliana collusa con la mafia.

15/06/2020

Mafia, potere e malasanità: quando la cronaca diventa letteratura. Il piacere di una scrittura elegante capace di combinare ricordi e rivelazioni interiori ma anche un’indagine serrata su un mondo cinico e sanguinario dove la sanità è collusa con la mafia, fra trapianti d’organi, stent cardiaci scaduti e potenti che pretendono l’impunità.

Lo scrittore catanese Gianni Bonina – una firma culturale di numerose testate: “la Repubblica”, “Reset”, “Doppiozero” e “Letteratitudine” – è autore del romanzo Un cuore per la signora Chimento, in uscita a fine giugno nelle librerie per Marlin, la casa editrice di Tommaso e Sante Avagliano.

