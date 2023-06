presentazione libro

''Un volo magico'' di Giovanna Giordano

Dieci anni di storia - tra la decisione di conquistare l'Etiopia e l'inevitabile resa agli inglesi che radono al suolo quel fatuo Impero italiano - vengono ripercorsi come un sogno destinato a infrangersi, perché ''ci sono più miraggi nella vita di un uomo che stelle nel cielo''.

Le ali diventano pesantissime se portano una dichiarazione di guerra. Lo sa bene Giulio Giamò che ama volare, al di qua e al di là del mar Mediterraneo sul suo Vita Nuova, un Caproni 133 dell'Esercito italiano. E in Africa, terra incognita che lo ha rapito fin dalla prima notte, scoprirà uomini con la pelle di un altro colore, pappagalli parlanti, amori che rubano il sonno: il saggio e malinconico capitano Beba Mondio, il colorato Pappamondo, la bella schiava Tsahai. E’ il 1935, sarà lui, postino del cielo, a consegnare al Negus d'Etiopia la dichiarazione di guerra. Con la sua scrittura immaginifica e seducente, Giovanna Giordano racconta la storia di una guerra di conquista coloniale, come una favola incantata, un'avventura trasognata: è il cuore del suo “Un volo magico” [uscito nel 1998, riproposto oggi da Mondadori] di cui parlerà mercoledì (28 giugno) alle 18, intervistata da Amelia Crisantino, al Flaccovio Mondadori bookstore di via Roma 272, a Palermo.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti; il libro si può acquistare nei diversi bookstore Flaccovio Mondadori. Per info inviare un DM o chiamare il numero 091 6720288.

Giovanna Giordano è nata a Milano da genitori siciliani, e vive a Catania. Insegna estetica, coltiva la sua campagna davanti alle isole Eolie, fa la mamma, colleziona fotografie antiche e sogna per non smettere di vedere. Giornalista e giramondo, difende la sua gioia di vivere, malgrado tutto. Ha pubblicato Trentaseimila giorni (premio Racalmare Sciascia 1997), Un volo magico (1998, accolto con favore dalla critica e dal pubblico) e Il mistero di Lithian (premio Racalmare Sciascia 2005). Nel 2021 è uscito Il profumo della libertà [Mondadori]. Come Un volo magico, tutte le sue opere saranno riproposte da Mondadori.

