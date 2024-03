''Una vita tranquilla - Latitanza e cattura, verità e misteri'' di Giacomo Di Girolamo e Nello Trocchia

presentazione libro

''Una vita tranquilla - Latitanza e cattura, veritÓ e misteri'' di Giacomo Di Girolamo e Nello Trocchia

''Una vita tranquilla - Latitanza e cattura, veritÓ e misteri'', ricostruzione fedele dell'arresto, e non solo, dell'ultimo padrino di mafia Matteo Messina Denaro.

A poche settimane dall’uscita in tutta Italia del libro Una vita tranquilla - Latitanza e cattura, verità e misteri (Zolfo Editore), già alla seconda ristampa, i due autori e giornalisti Giacomo Di Girolamo e Nello Trocchia presentano il volume a Palermo e Marsala.

Il libro è una ricostruzione fedele dei fatti che hanno visto protagonista l’ultimo stragista mafioso ricercato da trent’anni, Matteo Messina Denaro, a partire dal suo arresto.

Ripercorrendo a ritroso questi lunghi anni di latitanza quello che viene fuori è “una vita tranquilla”, almeno nell’apparenza, trascorsa negli ultimi anni a Campobello di Mazara, un paese vicino al luogo di nascita, Castelvetrano.

Dalla scoperta delle condizioni di salute, frutto di un appostamento per piazzare l’ennesima microspia, alla ricostruzione della falsa identità, passando per l’atto finale - l’arresto - il libro compone un mosaico con le tessere al momento presenti e, al contempo, pone domande e cerca risposte.

Perché troppi dubbi e anomalie saltano all’occhio in questa storia dove la morte del boss non rappresenta di certo l’ultimo capitolo.

La prima data per le presentazioni nelle librerie e luoghi di cultura è in programma per venerdì 22 marzo, alle ore 18.00, alla Libreria Mondadori (ex Flaccovio) di Palermo (via Roma, 270); a dialogare con gli autori la giornalista Carla Falzone.

Sabato 23 invece alle ore 18.00 appuntamento alle Finestre dal Mondo (via Sibilla, 36) a Marsala, ospiti di Salvatore Inguì che, insieme a Lillo Garlisi, fondatore della casa editrice Zolfo, approfondiranno i contenuti del libro con Di Girolamo e Trocchia.

L’ingresso è libero in entrambe le date fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Giacomo Di Girolamo, giornalista e scrittore, è direttore del portale Tp24.it e di radio Rmc 101 e collabora con il quotidiano Domani e Linkiesta.

Per i suoi reportage su criminalità organizzata e corruzione ha vinto nel 2014 il “Premiolino”, uno fra i più antichi e importanti premi giornalistici italiani, e nel 2022 il Premio Paolo Borsellino.

È autore di vari libri tra i quali: Matteo va alla guerra (Zolfo Editore, 2022), Gomito di Sicilia (Laterza, 2019) e L’invisibile. Matteo Messina Denaro (il Saggiatore, 2010, 2017), Contro l’antimafia (il Saggiatore, 2016), Dormono sulla collina (il Saggiatore, 2014), Cosa Grigia (il Saggiatore, 2012, finalista al "Premio Piersanti Mattarella”). Ha realizzato con Matteo Caccia il podcast per Audible Matteo va alla guerra, finalista agli Italian Podcast Awards e vincitore della categoria Migliore Sound Design.

Nello Trocchia è inviato del quotidiano Domani. Ha firmato lo scoop sul pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere pubblicando i video delle violenze. Ha scritto per il Fatto Quotidiano e L’Espresso. Ha lavorato in tv realizzando reportage sulle mafie. Tra i suoi ultimi libri: Casamonica (Utet, 2019), dal quale ha tratto un documentario per Nove, e Pestaggio di Stato (Laterza, 2022). Ha ricevuto il Premio Giancarlo Siani e quello dedicato a Paolo Borsellino.

