''Visioni notturne. Pensieri di un musicista sull'orlo di una crisi di nervi'' di Paolo Paglia

La musica come mezzo e metodo di conoscenza.

«La musica come mezzo e metodo di conoscenza. Anche nei capitoli più leggeri di Visioni notturne emerge però sempre questa tendenza dell’Autore a ricondurre ogni interpretazione, ogni considerazione, ogni esposizione alla tematica musicale, i cui principi, ma anche i tecnicismi più ardui, diventano una specie di paradigma degli eventi quotidiani, sociali, intimi, persino storici, che Paglia prova a ricondurre sempre al concetto di armonia, o, meno frequentemente, di disarmonia». (Dalla Prefazione di Elio Ambrogio)

Paolo Paglia, diplomato in Composizione al Conservatorio “Verdi” di Torino, ha studiato direzione d’orchestra con Vernizzi e Benini. Ha diretto oltre millecinquecento concerti, collaborando con solisti di fama internazionale. Ha esplorato diversi generi musicali, curando l’edizione in copia anastatica dei 52 Canoni di Giovanni Battista Martini. Anche come musicologo ha pubblicato molti studi.

