''Voci sul filo'' a cura di Consuelo Consoli e Luigi La rosa

Raccolta di racconti di vari autori

05/01/2024

Racconti di Angela Allegria, Franzina Bilardo, Ivana Cammà, Mirella Cannada, Massimiliano Cantalupo, Consuelo Consoli, Vera Faraone, Rosa Anna Genovese, Concetta Giallongo, Patrizia Grasso, Maria Grazia Guerini, Lucia Imprescia, Silvia Messina, Antonella Panarello, Flavio Prestifilippo, Adriana Privitera, Milena Privitera, Maria Agata Rabuazzo, Gabriella Rossitto, Maria Salerno, Irene Spadaro, Agata Lieta Stella, Giovanna Trimarchi, Sonia Ternullo, Laura Ventimiglia e Gabriella Vergari.

Consuelo Consoli nasce e vive a Catania, dove insegna Educazione sanitaria nelle scuole. A partire dal 2010 pubblica i suoi racconti in diverse antologie, tra cui Tempo sospeso e L’arte di perdere edite per i nostri tipi. Nel 2013 esordisce con la sua prima raccolta dal titolo Amori impossibili, giunta finalista al Premio Nazionale di Letteratura Umoristica “Umberto Domina”, e nel 2016 dà alle stampe il suo primo romanzo Un solo abbraccio.

Luigi La Rosa (Messina, 1974) da parecchi anni si divide tra Roma e Parigi, occupandosi di narrativa e di editoria. Per la collana “Pillole” delle edizioni Bur ha curato diversi testi, tra cui L’anno che verrà, Pensieri erotici e L’alfabeto dell’amore. Racconti suoi sono apparsi in numerose antologie. Per Ad est dell’equatore ha pubblicato Solo a Parigi e non altrove (2014) e Quel nome è amore (2016). Ha curato la parte artistico-letteraria della nuova Guida Verde di Parigi del Touring Club.

