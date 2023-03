presentazione libro

''Zen al quadrato'' di Davide Camarrone

A Bagheria, nell'ambito dell'iniziativa di BCsicilia ''30 libri in 30 giorni'' si presenta il volume ''Zen al quadrato'' di Davide Camarrone.

Organizzato da BCsicilia Sede di Bagheria, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, domenica 26 marzo 2023 alle ore 17,00 presso la Sede di BCsicilia, Dimora storica Mineo-Cirrincione, in via Sant’Elia, 5 a Bagheria, il volume di Davide Camarrone “Zen al quadrato”. Ne parleranno con l’autore Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia Bagheria e la docente Maria Spanò. In conclusione aperitivo offerto dall’associazione.

Davide Camarrone (Palermo, 1966) è un giornalista (TGR Rai Sicilia) che coniuga l’attività letteraria all’impegno culturale e sociale. Ha pubblicato diversi romanzi, tra i quali, fra gli altri, “Zen al quadrato” (Sellerio), “Tempesta” (Corrimano), “Questo è un uomo” (Sellerio),“L’ultima indagine del Commissario” (Sellerio), “I diavoli di Melùsa” (Rizzoli) e alcuni reportage letterari. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il premio Kaos, con “Lampaduza” (Sellerio), in cui racconta come l’isola delle Pelagie sia divenuta, per qualche tempo, capitale dell’accoglienza e dei diritti umani nel Mediterraneo. Ha fondato e dirige il Festival delle Letterature migranti, a Palermo, alla sua nona edizione. Ha firmato la sceneggiatura del docufilm “Ce ne ricorderemo, di questo pianeta”, sulla vita di Leonardo Sciascia, e ha scritto testi per colonne sonore di alcune serie televisive. “Zen al quadrato”, il suo ultimo romanzo pubblicato, è la vicenda di una famiglia che si trasferisce dal centro storico al quartiere satellite del Zen, a Palermo, nei primi anni Ottanta del secolo scorso. Un romanzo corale e a più voci, una rifrazione di punti di vista differenti che contribuiscono al mosaico di una storia drammatica, dagli accenti ironici e spietati. Generazioni lingue e mondi differenti in uno scontro che si alimenta di negazioni e pregiudizi.

Per informazioni: Email: bagheria@bcsicilia.it - Tel. 3394121267

