Accordo Mosca-Teheran: Iran produrrà droni in Russia per evitare sanzioni

Mosca avrebbe raggiunto un accordo con Teheran per cominciare la produzione di droni senza pilota in territorio russo.

Pubblicata il: 20/11/2022

Mosca avrebbe raggiunto un accordo con Teheran per cominciare la produzione di droni senza pilota in territorio russo, in modo da evitare sanzioni. Lo rivela il Washington Post, citando informazioni d'intelligence viste da agenzie di sicurezza degli Usa e di altri paesi occidentali.

L'intesa è stata finalizzata durante un incontro in Iran all'inizio di novembre ed ora i due paesi stanno muovendo rapidamente per trasferire la linea di produzione in Russia e cominciare l'attività nel giro di mesi.

