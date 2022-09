Netflix

Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi, a Roma si gira ''Supersex'' la nuova serie Netflix

La storia è liberamente tratta dalla vera vita di Rocco Siffredi e dalle sue dirette testimonianze.

Netflix annuncia la nuova serie italiana Supersex, di cui sono iniziate le riprese a Roma. Lo show, diviso in 7 episodi, arriverà su Netflix in 190 Paesi nel mondo nel 2023.

La storia è liberamente tratta dalla vera vita di Rocco Siffredi e dalle sue dirette testimonianze. Al centro del racconto aspetti inediti della pornostar, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, il punto di partenza e il contesto che lo ha portato ad intraprendere la sua strada nella pornografia.

Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi. Nella serie anche Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni nei ruoli, rispettivamente, di Lucia, Tommaso e Rocco ragazzo.

Creata e scritta da Francesca Manieri, avrà la regia di Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay

