Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi lascia i follower a bocca aperta: seduta al tavolino con il seno in libertà

C'è perdere la testa davanti alla sensualità dello scatto postato da Alessia Marcuzzi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/09/2022 - 01:35:40 Letto 724 volte

Alessia Marcuzzi lascia tutti i follower a bocca aperta postando su Instagram uno scatto in topless. Seduta al tavolino di una terrazza con vista panoramica sul mare, indossa solo un apio di shorts di seta. La posa sembra naturale, ma in realtà è ben studiata per regalare una vista mozzafiato sul seno nudo ma, allo stesso tempo, nascondere quel tanto che basta da non incappare nella censura social

C'è perdere la testa davanti alla sensualità dello scatto postato da Alessia Marcuzzi. La conduttrice si fa ritrarre mentre legge un libro in terrazza, con il mare calmo sullo sfondo e i fiori di bouganville che fanno da cornice. Lei indossa solo un paio di pantaloncini del pigiama, con le gambe nude accavallate e i piedi ben curati in mostra. Non indossa né maglietta né reggiseno: il seno è in libertà, anche se parzialmente nascosto dalla posa del braccio, e i lunghi capelli sciolti sulle spalle donano un tocco ancora più sexy.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Alessia Marcuzzi

