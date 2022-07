Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi vola a Londra, il figlio Tommaso Inzaghi si è laureato

Su Instagram ha postato una foto in cui sorride felice insieme ai figli, con il neolaureato con il tocco in testa, e altri scatti che raccontano la loro giornata speciale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/07/2022 - 11:23:47 Letto 800 volte

Che soddisfazione per Alessia Marcuzzi! Tommaso Inzaghi, il suo primogenito, si è laureato in business dei media presso l'Università di Westminster e la conduttrice è volata a Londra con la figlia Mia Facchinetti per festeggiarlo.

Su Instagram ha postato le foto della giornata speciale per condividere con i follower il suo orgoglio di mamma.

Alessia è legatissima a suo figlio Tommaso e per niente al mondo sarebbe potuta mancare in un giorno così speciale. Su Instagram ha postato una foto in cui sorride felice insieme ai figli, con il neolaureato con il tocco in testa, e altri scatti che raccontano la loro giornata speciale. Nelle foto social manca Simone Inzaghi, papà del ragazzo, e anche il marito della conduttrice, Paolo Calabresi Marconi, pare non fosse presente.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Alessia Marcuzzi

