Ancora condanne a morte in Iran, Ue: ''Sconvolti dalle ultime esecuzioni, porre fine a queste punizioni''

''Porre immediatamente fine alla pratica fortemente condannabile di imporre ed eseguire condanne a morte nei confronti dei manifestanti'', è quanto si legge in una nota di Bruxelles.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/01/2023 - 00:32:24 Letto 765 volte

Sulla situazione in Iran, l'Unione europea è "sconvolta dall'esecuzione di Mohammad Mehdi Karami e di Seyyed Mohammad Hosseini, arrestati e condannati a morte in relazione alle proteste in corso". E' quanto si legge in una nota di Bruxelles.

L'Unione europea "invita ancora una volta le autorità iraniane a porre immediatamente fine alla pratica fortemente condannabile di imporre ed eseguire condanne a morte nei confronti dei manifestanti". E chiede a Teheran "di annullare senza indugio le recenti condanne a morte".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

