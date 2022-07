Anna Tatangelo

Anna Tatangelo fa la sirenetta sexy a Taormina

La cantante di Sora sta trascorrendo alcuni giorni di relax a Taormina, in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/07/2022 - 16:38:30 Letto 952 volte

Anna Tatangelo a bordo di uno yacht nelle acque di Taormina ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti bollenti sotto il sole in cui appare raggiante e come sempre incantevole. In posa come una modella durante uno shooting, la cantante mostra le gambe chilometriche scolpite e perfette, il seno florido e nascosto appena da un due pezzi incontenibile e un ventre piatto. Capelli sciolti al vento e sguardo intrigante, cattura tutti e sui social piovono i complimenti.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Fonte Immagine: Instagram Anna Tatangelo

