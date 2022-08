vacanze vip

Anna Tatangelo, vacanza bollenti a Ibiza: il Lato B fa girare la testa ai fan

Anna Tatangelo mostra il Lato B e fa girare la testa ai fan.

Pubblicata il: 04/08/2022

Anna Tatangelo ha scelto Ibiza per rilassarsi e godersi qualche giorno di vacanza e proprio dalla splendida isola spagnola riesce a far alzare ancora di più le già caldissime temperature estive che da settimane si registrano in Italia. Con una storia pubblicata su Instagram con cui ha condiviso l’outfit scelto per la serata, la cantante ha mandato in tilt il web.

Con delle forme da capogiro nascoste nascoste a malapena dal look, la Tatangelo regala uno spettacole mozzafiato ai fan che apprezzano la sua indiscutibile bellezza oltre che al talento canoro che sfoggia da anni.

Fonte: Trash stellare

Fonte Immagine: Instagram Anna Tatangelo

