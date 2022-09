Annessioni Russia

Annessioni Russia, Meloni: ''Putin minaccia la sicurezza dell'intero continente europeo''

''Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra Nazioni da parte della Russia conferma la necessitą di compattezza e unitą delle democrazie occidentali'', ha detto Giorgia Meloni.

"Putin dimostra ancora una volta la sua visione neo imperialista di stampo sovietico che minaccia la sicurezza dell'intero continente europeo". Giorgia Meloni, leader di Fdi, in una nota diffusa dal partito dopo il discorso del presidente russo per sancire l'annessione alla Russia delle regioni dell'Ucraina in cui, la scorsa settimana, sono stati organizzati i referendum.

"Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra Nazioni da parte della Russia conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali'', ha aggiunto.

''La dichiarazione di annessione alla Federazione russa di quattro Regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupazione militare non ha alcun valore giuridico e politico'', ha quindi affermato Meloni.

