Armi Ucraina, Pentagono: ''Daremo anche mezzi per riconquistare territori''

Il Pentagono ha annunciato che ''gli Stati Uniti e gli alleati internazionali forniranno all'Ucraina non solo mezzi per difendersi, ma anche per riconquistare territori''.

Il Pentagono ha annunciato che "gli Stati Uniti e gli alleati internazionali forniranno all'Ucraina non solo mezzi per difendersi, ma anche per riconquistare territori".

Il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, il generale Pat Ryder, ha inoltre confermato che la "prossima settimana" a Fort Sill, in Oklahoma, inizierà l'addestramento di circa 92-100 militari ucraini per l'uso delle batterie di missili Patriot.

