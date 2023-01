Armi Ucraina

Armi Ucraina, Tajani: ''Italia pronta a inviare, stiamo facendo tutto ciò che possiamo''

''Siamo pronti a inviare altre armi per quanto possibile, prima di farlo ovviamente sarà informato il Parlamento'', ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Pubblicata il: 11/01/2023

"Per l'Ucraina stiamo facendo tutto ciò che possiamo. Siamo pronti a inviare altre armi per quanto possibile, prima di farlo ovviamente sarà informato il Parlamento". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, precisando che l'Italia ha "inviato oltre 50 tonnellate di materiale elettrico per la ricostruzione della rete elettrica distrutta dagli attacchi russi. Stiamo discutendo con i francesi per le armi di difesa aerea. Anche ieri durante l'incontro tra il premier giapponese e Giorgia Meloni abbiamo ribadito l'intenzione di sostenere la totale indipendenza dell'Ucraina".

