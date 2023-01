Guerra Ucraina-Russia

Armi Ucraina, Zelensky: ''Ringrazio leader che ci aiutano con mezzi potenti''

L'invasione russa ''può essere contrastata solo con attrezzature militari moderne di livello superiore che l'Ucraina può ricevere dai suoi partner'', scrive Zelensky su Telegram.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/01/2023 - 00:16:56 Letto 782 volte

L'invasione russa "può essere contrastata solo con attrezzature militari moderne di livello superiore che l'Ucraina può ricevere dai suoi partner": lo scrive il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Telegram.

Zelensky ringrazia "tutti i leader che ci stanno aiutando, per aver compreso che ora è il momento di soluzioni nuove e potenti. Il mondo libero ha quello che serve per fermare l'aggressione russa e portare lo stato terrorista a una sconfitta storica".

Questo è "importante per la democrazia nel mondo e per tutti coloro che apprezzano la libertà", aggiunge il leader ucraino che ringrazia i combattenti ucraini e in particolare quella della 46/ma brigata aerotrasportata "per il loro coraggio e la loro resistenza nella difesa di Soledar".

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!