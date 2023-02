Guerra Ucraina

Assemblea generale Onu, Tajani: ''La pace è l'obiettivo finale''

''Ora è il momento di raddoppiare il nostro sostegno collettivo alla diplomazia'', ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo all'assemblea generale dell'Onu sull'Ucraina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/02/2023 - 00:04:00 Letto 703 volte

"La pace è l'obiettivo strategico finale a cui miriamo tutti. L'Italia pensa che non possa esserci pace senza giustizia, e giustizia significa anche il pieno rispetto dell'indipendenza, della sovranità e del territorio dell'Ucraina, integrità entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e la sue acque territoriali": lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo all'assemblea generale dell'Onu sull'Ucraina.

"Ora più che mai serve diplomazia, anche tenendo in considerazione le legittime preoccupazioni e le attese dei paesi del Sud del mondo che stanno subendo le conseguenze di questo conflitto. L'Italia è pronta a fare la sua parte in questa direzione. Ora è il momento di raddoppiare il nostro sostegno collettivo alla diplomazia affinché ci si sforzi per raggiungere questo obiettivo": lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo all'assemblea generale dell'Onu sull'Ucraina.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Facebook Tajani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!