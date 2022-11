Guerra Ucraina-Russia

Assemblea Onu: approvata risoluzione contro la Russia responsabile per l'invasione dell'Ucraina

94 voti favorevoli, 14 contrari e 73 astenuti. Tra i contrari figurano Iran e Cina.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato, con 94 voti favorevoli, 14 contrari e 73 astenuti, una risoluzione in cui si ritiene la Russia responsabile per l'invasione dell'Ucraina, anche attraverso il pagamento di risarcimenti. Tra i contrari figurano Iran e Cina.

La risoluzione, che ha ricevuto il livello di sostegno più basso tra le cinque relative all'Ucraina adottate dall'Assemblea Generale da dopo l'invasione, riconosce la necessità di istituire "un meccanismo internazionale per la riparazione di danni, perdite o lesioni" derivanti dagli "atti illeciti" della Russia. Raccomanda, inoltre, che i Paesi membri dell'Assemblea, in collaborazione con l'Ucraina, creino "un registro internazionale" per documentare i danni causati dalla Russia.

Una risoluzione che è "legalmente nulla" secondo Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, citato dall'agenzia Tass.

