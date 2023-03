gossip

Belen Rodriguez torna a sedurre sui social con un topless bollente

22/03/2023

Belen Rodriguez tira fuori tutta la sua sensualità e sui social seduce con topless bollente.

Lo scatto arriva dal camerino di un fitting, dove la conduttrice posa davanti allo specchio con la parte alta dell'abito abbassata a mostrare il seno. Con una mano nasconde i capezzoli, ma resta scoperta una porzione abbondante di pelle nuda.

Era da un po' che Belen Rodriguez non pubblicava sui social scatti provocanti, preferendo negli ultimi tempi immagini che la ritraggono sul set di shooting o durante momenti in famiglia, dai weekend in allegria con tutto il suo adorato clan alla festa di compleanno di sua sorella Cecilia Rodriguez, oppure in versione mammina con i figli Santiago e Luna Marì. Con lo scatto postato nelle storie però ha fatto sussultare il cuore dei follower, tornando a mostrarsi sexy e spregiudicata come era solita fare in passato, quando le foto bollenti erano all'ordine del giorno.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Belen Rodriguez

