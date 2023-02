Biden a Kiev

Biden a Kiev: ''Sostegno occidentale all'Ucraina durerà. Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto''

''Come alleati e partner continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare con voi di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte'', dice Biden.

20/02/2023

"Nell'ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall'Atlantico al Pacifico per aiutare l'Ucraina a difendersi con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e quel sostegno durerà". Lo ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden in una nota rilasciata dalla Casa Bianca.

"Come alleati e partner continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare con voi di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte, e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni cittadini. Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto".

