Guerra Ucraina-Russia

Biden a Kiev, Zelensky: ''Sua visita ci avvicina alla vittoria''

''E' la visita più importante nell'intera storia delle relazioni fra l'Ucraina e gli Stati Uniti', dice Zelensky.

Pubblicata il: 20/02/2023

"Questa visita ci porta più vicini alla vittoria". Lo ha detto il presidente Zelensky in conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti in visita a Kiev. "E' la visita più importante nell'intera storia delle relazioni fra l'Ucraina e gli Stati Uniti".

"Biden e i partner devono continuare a fare tutto il possibile per aiutare l'Ucraina a vincere, Biden e gli Usa sono rimasti in contatto costante quest'anno e questa è una visita estremamente importante in un periodo così difficile per l'Ucraina che combatte per la libertà del mondo".

