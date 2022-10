bomba sporca

Bomba sporca, Zelensky smentisce sui canali social: ''Ora mondo dovrebbe reagire il più duramente possibile''

''Non esiste una bomba sporca. Solo sporchi tentativi della Russia di giustificare il genocidio con una nuovo fake'', ha scritto su Twitter il consigliere di Zelensky.

Pubblicata il: 24/10/2022

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto sui canali social per respingere le affermazioni di Mosca secondo cui Kiev sta preparando provocazioni con l'uso di una "bomba sporca", come suggerito dal ministro della Difesa russo durante le telefonate con le controparti della NATO.

"Se la Russia chiama e dice che l'Ucraina sta preparando qualcosa, significa una cosa: la Russia ha già preparato tutto questo. Credo che ora il mondo dovrebbe reagire il più duramente possibile" ha detto Zelensky.

"Cosa abbiamo già sentito dalla Russia? Una bugia sul nazismo, sullo sviluppo delle armi nucleari e sui piccioni combattenti. Cosa stiamo ascoltando ora? 'Bomba sporca', 'far saltare in aria la diga'. È anche questa una bugia. Non esiste una 'bomba sporca'. Solo sporchi tentativi di giustificare il genocidio con una nuovo fake". Lo ha scritto su Twitter Mykahilo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in risposta all'allarme lanciato dal ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, circa la possibilità che l'Ucraina insceni una provocazione utilizzando una 'bomba sporca'.

